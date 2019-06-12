Новым тренером «Шахтера» стал португалец Луиш Каштру

Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с новым тренером - португальцем Луишем Каштру. Об этом сообщается на сайте клуба.



Отмечается, что соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года. Луиш Каштру станет 33-м тренером в истории «Шахтера».



Ранее Каштру был наставником португальской «Витории Гимарайнш».



Также в пресс-службе донецкого клуба сообщили, что встреча президента ФК «Шахтер» с новым главным тренером команды Луишем Каштру состоялась 12 июня.



Ахметов вручил ему именную футболку «оранжево-черных».