Новым тренером «Шахтера» стал португалец Луиш Каштру

Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с новым тренером - португальцем Луишем Каштру. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года. Луиш Каштру станет 33-м тренером в истории «Шахтера».
Ранее Каштру был наставником португальской «Витории Гимарайнш».
Также в пресс-службе донецкого клуба сообщили, что встреча президента ФК «Шахтер» с новым главным тренером команды Луишем Каштру состоялась 12 июня.
Ахметов вручил ему именную футболку «оранжево-черных».
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Ринат Ахметов провел встречу с Луишем Каштру. Президент ФК «Шахтер» поприветствовал главного тренера и вручил ему именную футболку «оранжево-черных».