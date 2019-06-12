Подозреваемого в делу об убийстве «Сармата» повторно арестовали. Уже по другому обвинению

Печерский районный суд Киева повторно арестовал Михаила Сигиду, подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной «Сармат»). Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.



«Сигиду арестовали на 1 месяц», — сообщил сотрудник ведомства.



Такое решение суд принял в среду.



Как отмечает «Громадське», Сигиду задержали по подозрению в другом уголовном правонарушении, а именно в разбойном нападении в Мариуполе в 2014 году.



По данным следствия, 28 июля 2014 года Сигида вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего Шпортко, пытались вытащить его из машины, повредив ее и завладев 10 тысячами долларов пострадавшего и другим имуществом. Факт преступления подтвержден показаниями свидетелей, самим потерпевшим и вещественными доказательствами.



Сигида арестован на месяц.



7 июня судья Печерского суда Вовк отпустил Сигиду под домашний арест в деле об убийстве «Сармата».







