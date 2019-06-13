В ходе военных действий на Донбассе был ранен украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего незаконные вооруженных формирования 28 раз нарушили режим прекращения огня, при этом три раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Марьинка, Широкино, Старогнатовка, Лебединское, Талаковка, Новгородское, Луганское, Южное.



С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил три раза - в районе населенного пункта Водяное и Боровское, отметили в штабе.