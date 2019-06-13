На КПВВ в Станице Луганской умер мужчина

На линии соприкосновения в Станице Луганской пожилой мужчина упал возле моста и умер. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«11 июня наблюдатели ОБСЕ видели тело мужчины в возрасте 81–89 лет, лежавшее на земле рядом с дорогой примерно в 20 метрах к северу от деревянного трапа на мосту в Станице Луганской. Вдова 75–79 лет мужчины сообщила, что она вместе со своим мужем шла в направлении подконтрольных правительству районов, когда он упал возле моста», - говорится в отчете.



Женщина добавила, что у мужчины до этого были проблемы с сердцем. Носильщики перенесли тело на автостоянку, где позднее его осмотрели медицинские работники.



«Вблизи передовой позиции Вооруженных сил Украины к северу от этого моста наблюдатели разговаривали с пожилыми людьми, которые сообщили, что носильщики, которых они наняли, чтобы они помогли перейти из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные, отказались проходить мимо передовой позиции Вооруженных Сил Украины», - отметили в ОБСЕ.