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Прокуратура передала в суд материалы по миллионным хищениям из проекта «Стена»

13 июня 2019, 11:35

Прокуратура передала в суд материалы по миллионным хищениям из проекта «Стена»

В суд направлен обвинительный акт в отношении восьми подозреваемых в завладении 16,68 млн гривен из госбюджета, выделенных на обустройство российско-украинской границы на Донбассе и вблизи Крыма. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

Подозреваемые — начальник управления строительства Администрации Госпогранслужбы, экс-начальник Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ, начальник группы специального строительства Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ, директор ООО «АЗУ», кс-директор Госпредприятия «Черниговский облавтодор», директор и учредитель ООО «Стройцентр Витязь» и двое пособников.

Чиновникам ГПСУ инкриминируют присвоение, растрату имущества, нецелевое использование бюджетных средств, служебный подлог, другим — фиктивное предпринимательство.

По версии следствия, хищение средств проекта «Стена» происходило через завышение объемов фактически выполненных работ и привлечение фиктивных фирм для вывода средств в наличные. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

В августе 2017 года были задержаны семеро подозреваемых, в ноябре того же года — восьмой.

Дело рассмотрит Дарницкий райсуд Киева.

В 2019 году из государственного бюджета выделили 400 млн гривен на строительство «Стены». Работы продлены до 2021 года. По информации ГПСУ, запланированная часть границы обустроена лишь на треть, несмотря на то, что проекта реализовывает уже 5 лет.

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