ООН за три месяца зафиксировали девять смертей на КПВВ на Донбассе

С 16 февраля до 15 мая по меньшей мере восемь мужчин и одна женщина на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом рассказала председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время брифинга.



Она отметила, что существует потребность в дополнительных КПВВ, для того, чтобы 1 млн человек, которые ежемесячно пересекают линию соприкосновения, делали это скорее и в большей безопасности.

11 июня на линии соприкосновения в Станице Луганской пожилой мужчина умер возле моста.