Миссия ООН за пять лет задокументировала более 500 случаев пыток на Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала более 500 случаев жестокого обращения и применения пыток по обе линии соприкосновения сторон с начала конфликта на Донбассе. Об этом сказала глава Миссии Фиона Фрейзер на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».



«В течение последних пяти лет мы задокументировали более 500 случаев применения пыток или жестокого обращения по обе линии соприкосновения. Однако это только верхушка айсберга, поскольку пытки являются системной проблемой в Украине, которая обострилась в результате вооруженного конфликта», - сказала она.



При этом Фрейзер отметила, что к 2019 году количество случаев применения пыток или жестокого обращения значительно снизилось в сравнении с 2014 годом.



«Вероятными правонарушителями во многих случаях выступают СБУ, так называемые "министерства госбезопасности" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"», - добавила Фрейзер.



Глава Миссии также подчеркнула острую необходимость привлечения виновных к ответственности.



«Мы не видим никакого прогресса в расследовании самовольного удерживания без связи с внешним миром в помещении управления СБУ в Харькове в 2014-2016 гг. При этом харьковское СБУ – это только один пример из десятков мест незаконного содержания под стражей, которые появлялись по обе линии соприкосновения. Еще одно из таких мест это "Изоляция" в Донецке», - сказала правозащитница.



При этом она сообщила, что Миссии в целом известно про 51 место незаконного содержания людей под стражей по обе линии соприкосновения сторон.