В Генштабе заявили об отсутствии команд не отвечать на обстрелы боевиков

Украинские подразделения на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы незаконных вооруженных формирований, сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Об этом он сказал в интервью «ВВС Украина».



«Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. У них никаких команд не отвечать нет», — заявил Хомчак.



«Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы», — добавил он.

5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Одной из договоренностей стало не только определение времени начала «режима тишины», но и механизма его внедрения. Рабочая группа разработает предложения к следующему заседанию, которое состоится 19 июня. По словам представителя Украины в переговорах Леонида Кучмы, в договоренности должны указываться запреты на ответный огонь в сторону объектов гражданской инфраструктуры.