Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Генштабе заявили об отсутствии команд не отвечать на обстрелы боевиков

13 июня 2019, 13:49

В Генштабе заявили об отсутствии команд не отвечать на обстрелы боевиков

Украинские подразделения на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы незаконных вооруженных формирований, сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Об этом он сказал в интервью «ВВС Украина».

«Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. У них никаких команд не отвечать нет», — заявил Хомчак.

«Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы», — добавил он.

5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Одной из договоренностей стало не только определение времени начала «режима тишины», но и механизма его внедрения. Рабочая группа разработает предложения к следующему заседанию, которое состоится 19 июня. По словам представителя Украины в переговорах Леонида Кучмы, в договоренности должны указываться запреты на ответный огонь в сторону объектов гражданской инфраструктуры.

ТЕМЫ

Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
22:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:01
В шахтах на неподконтрольной территории пострадали трое горняков
08:54
ОБСЕ обнаружила российский комплекс радиоэлектронной борьбы под Донецком
22:22
Готовность России к переговорам и станция наземной разведки на Донбассе. Главное за день
17:28
«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы по обвинению в «госизмене»
13:03
В Луганске произошел пожар на заводе
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
22:29
Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком
19:13
В «ДНР» заявили о смерти мужчины на своем блокпосте
08:47
«ЛНР» задержала своего «полицейского» по обвинению во взяточничестве
все новости
15:32
Въезд в Украину запрещен почти 3,5 тысячам россиян
15:22
США разместят в Польше еще тысячу военных
14:56
В четырех городах в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода
14:20
За три месяца на Донбассе погибли 33 украинских военных
13:49
В Генштабе заявили об отсутствии команд не отвечать на обстрелы боевиков
12:57
Миссия ООН за пять лет задокументировала более 500 случаев пыток на Донбассе
12:42
Журналист: Лидеры ЕС не признают паспорта РФ у украинцев
12:08
ООН за три месяца зафиксировали девять смертей на КПВВ на Донбассе
11:39
ООН: C начала года на Донбассе погибли 12 мирных жителей, еще 58 были ранены
11:35
Прокуратура передала в суд материалы по миллионным хищениям из проекта «Стена»
11:24
Хомчак: Проход кораблей ВМС через Керченский пролив пока не планируется
10:59
На КПВВ в Станице Луганской умер мужчина
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
09:12
Семьи жертв МН17 пикетировали посольство РФ
09:01
Исполняющий обязанности главы СБУ подтвердил российское гражданство своей жены
все новости
ВИДЕО
Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу
11 июня, 20:57
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
11 июня, 10:05
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
10 июня, 23:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция