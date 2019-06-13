За три месяца на Донбассе погибли 33 украинских военных

На Донбассе погибли 33 украинских военнослужащих, еще 165 получили ранения с начала действия последнего на данный момент перемирие. Об этом сообщает миссия Украины при международных организациях в Вене, передает УНН.



«За 3 месяца с начала действия последнего на данный момент перемирие на Донбассе (8 марта), 33 украинских военных погибли и 165 были ранены. Это самая высокая цена, которую платят за защиту собственной страны от российской агрессии», - отметили в миссии.



Согласно докладу о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 февраля по 15 мая, в результате военных действий на востоке Украины погибли 12 гражданских лиц, еще 58 были ранены.