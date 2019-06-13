В четырех городах в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса».



«Сегодня в 8.35 на Втором донецком водопроводе произошел прорыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали на место повреждения», - говорится в сообщении.



Подача воды в Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск будет сокращена на время выполнения ремонтных работ Второго донецкого водопровода.



КП «Компания "Вода Донбасса"», которая поставляет воду жителям Донецкой области, была частично отключена от электроснабжения. В апреле из-за проблем «Воды Донбасса» без водоснабжения остались населенные пункты Константиновского и Торецкого района Донецкой области.