США разместят в Польше еще тысячу военных

США дополнительно разместят одну тысячу военнослужащих на территории Польши на ротационной основе. Об этом сообщает CNN.



Соответствующее соглашение подписали лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда.



На пресс-конференции президент Трамп сообщил, что размещение военных и развитие инфраструктуры для военного присутствия американского контингента оплатит Польша. Он добавил, что военные будут перемещены в Польшу из Германии, и таким образом число вооруженных сил США в Европе не увеличится.



Соглашение направлено на укрепление военно-военных отношений между США и Польшей.



Отмечается, что это позволит Польше поддержкой в сдерживании российской агрессии, хотя сам Трамп не охарактеризовал развертывание военных как меру сдерживания РФ.



За последние несколько лет около 4500 американских военнослужащих находились в Польше на основе ротации.

