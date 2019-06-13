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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

13 июня 2019, 21:27

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 13 июня.

Политика

На заседании 19 июня Трехсторонняя контактная группа обсудит вопросы освобождения пленных, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Права человека

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала более 500 случаев жестокого обращения и применения пыток по обе стороны линии соприкосновения с начала конфликта на Донбассе. 

Боевые действия

С начала 2019 года ООН зафиксировала 70 жертв среди гражданских лиц, в частности 12 погибли в результате военных действий на Донбассе, еще 58 были ранены.

В результате взрыва 10 июня возле подконтрольного боевикам «ДНР» села Веселое семилетняя девочка получила ранения. 

Общество

По данным ООН, с 16 февраля до 15 мая по меньшей мере восемь мужчин и одна женщина скончались на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе.

Международный комитет Красного Креста направил строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных общим весом 294,75 тонны в неподконтрольные властям районы Донбасса.

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