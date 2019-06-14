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Двое украинских военных пострадали на Донбассе 13 июня

14 июня 2019, 08:25

Двое украинских военных пострадали на Донбассе 13 июня

Один украинский военный ранен, еще один получил боевую травму в результате военных действий на Донбассе. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

13 июня военные насчитали 29 обстрелов со стороны противника. Отмечается, что при этом боевики трижды применяли запрещенные Минскими договоренностями вооружение.

Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Водяное, Новоселовка вторая, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка, Лебединское, Березовое, Талаковка, Богдановка, Боровское, Луганское, Золотое-4, Зайцево, Южное, Станица-Луганская, Крымское.

Также в штабе отметили, что с начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил два раза – в районе Марьинки и Южного.

«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям», – говорится в сообщении

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