В результате обстрела Марьинки снаряд попал в жилой дом, пострадали 4 человека

В результате обстрела Марьинки снаряд попал в жилой частный дом, вследствие чего пострадал и оказался под завалами владелец 1933 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«В результате коварного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Марьинка произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, принадлежащий гражданину Украины 1933 года», - говорится в сообщении.



Пострадавший был госпитализирован с контузией и травмами.



По данным штаба ООС, 122мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» после нанесения огневого удара по Марьинке отошли в жилые кварталы Донецка.



Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, в результате обстрела Марьинка пострадали четыре человека, среди которых 9-летний ребенок, задокументировано повреждения 3 домов и хозяйственных помещений по улице Шевченко и Героев Чернобыля.



По данным полиции, минометный обстрел начался сегодня, около 5.00 утра.



«По улице Шевченко в доме №292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщину, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию», - говорится в сообщении.