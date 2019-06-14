Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В результате обстрела Марьинки снаряд попал в жилой дом, пострадали 4 человека

14 июня 2019, 09:36

В результате обстрела Марьинки снаряд попал в жилой дом, пострадали 4 человека

В результате обстрела Марьинки снаряд попал в жилой частный дом, вследствие чего пострадал и оказался под завалами владелец 1933 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В результате коварного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Марьинка произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, принадлежащий гражданину Украины 1933 года», - говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован с контузией и травмами.

По данным штаба ООС, 122мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» после нанесения огневого удара по Марьинке отошли в жилые кварталы Донецка.

Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, в результате обстрела Марьинка пострадали четыре человека, среди которых 9-летний ребенок, задокументировано повреждения 3 домов и хозяйственных помещений по улице Шевченко и Героев Чернобыля.

По данным полиции, минометный обстрел начался сегодня, около 5.00 утра.

«По улице Шевченко в доме №292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщину, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию», - говорится в сообщении.

ТЕМЫ

Места
Марьинка
Прочее
Обстрел
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
22:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:01
В шахтах на неподконтрольной территории пострадали трое горняков
08:54
ОБСЕ обнаружила российский комплекс радиоэлектронной борьбы под Донецком
22:22
Готовность России к переговорам и станция наземной разведки на Донбассе. Главное за день
17:28
«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы по обвинению в «госизмене»
13:03
В Луганске произошел пожар на заводе
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
22:29
Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком
19:13
В «ДНР» заявили о смерти мужчины на своем блокпосте
все новости
11:56
Минкультуры исключило актера «Сватов» из списка лиц, угрожающих нацбезопасности
11:21
США: Избрание Зеленского создает новые возможности для мира на Донбассе
11:12
РБК: МВД России начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
10:37
HRW призывает упростить процедуру выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса
10:31
Возле Марьинки нашли запрещенные российские мины
10:11
СБУ установила причастность ЧВК «Вагнера» к сбитию украинского Ил-76
09:36
В результате обстрела Марьинки снаряд попал в жилой дом, пострадали 4 человека
08:25
Двое украинских военных пострадали на Донбассе 13 июня
22:39
РФ намерена включить в делецию ПАСЕ представителей Крыма
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:50
Партия «Голос» назвала трех своих доноров
19:36
Один военный получил боевую травму на Донбассе
18:59
На четырех пляжах в Мариуполе нашли кишечную палочку
17:59
Климкин: на следующей встрече ТКГ должен быть прогресс в вопросе обмена пленными
17:00
В ЕБРР назвали чрезмерной годичную паузу в запуске рынка электроэнергии в Украине
все новости
ВИДЕО
Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу
11 июня, 20:57
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
11 июня, 10:05
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
10 июня, 23:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция