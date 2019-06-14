Возле Марьинки нашли запрещенные российские мины

Во время обустройства своих позиций вблизи Марьинки Донецкой области украинские военные обнаружили и обезвредили более 41 противопехотную мину российского производства. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Как отмечают в ведомстве, применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией.



Противопехотная фугасная мина ПМН-2 предназначена для выведения из строя личного состава противника.



В штабе напомнили, что в 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию. Последняя мина типа ПМН была ликвидирована 2003 года в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области.

