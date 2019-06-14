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США: Избрание Зеленского создает новые возможности для мира на Донбассе

14 июня 2019, 11:21

США: Избрание Зеленского создает новые возможности для мира на Донбассе

Избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины создает новую возможность для достижения мира на Донбассе. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по итогу встречи с представителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером.

Отмечается, что Болтон и Волкер согласились в том, что избрание Зеленского"создает новую возможность для достижения мира на Донбассе — ключевого шага в улучшении отношений между США и Россией".

При этом подчеркнул помощник Дональда Трампа, также важно, «чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие».

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