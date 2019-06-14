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Зеленский почтил память военных, погибших в этот день на Донбассе с начала конфликта

14 июня 2019, 12:45

Зеленский почтил память военных, погибших в этот день на Донбассе с начала конфликта

Источник всех фото: АП Источник всех фото: АП

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих, погибших в боях на Донбассе. Церемония состоялась у Зала памяти в Министерстве обороны Украины.

Участники почтили память 49 военных — 40 бойцов 25-й воздушно-десантной бригады (Днепр) и 9 членов экипажа военно-транспортного самолета. Они погибли в результате крушения самолета Ил-76, сбитого боевиками вблизи аэропорта Луганска 14 июня 2014 года.

«Наш долг перед ними заключается в том, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем. Поэтому я, как Верховный Главнокомандующий ВС Украины, поручил начальнику Генерального штаба активно работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий, и учитывать его в дальнейших спецоперациях и реформах ВСУ», — заявил Зеленский.

«Конечно, я знаю о судебных тяжбах по этой трагедии», — добавил он.

На церемонии также присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Степан Полторак и начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

Во время мероприятия были зачитаны имена 49 военных, погибших при крушении Ил-76, а также имена пяти военных, погибших в этот день в разные годы вооруженного конфликта на Донбассе.

После этого участники мероприятия возложили цветы к Памятному колоколу.

В период крушения самолета Ил-76 начальником штаба АТО был генерал-майор Виктор Назаров. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил его к семи годам лишения свободы по обвинению в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия. Назаров подал апелляцию. 



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