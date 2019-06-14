На Луганщине одной из организаторов «референдума» дали пять лет условно

За участие в организации и проведение в мае 2014 года «референдума» на территории Попаснянского района Луганской области гражданку Украины приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«Выполняя функции "члена избирательной комиссии», женщина сверяла анкетные данные, выдавала "бюллетени", консультировала местных жителей на "участке", осуществляла подсчет "бюллетеней" и выполняла другие обязанности по организации проведения "голосования"», - говорится в сообщении.



Поскольку во время досудебного расследования обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.