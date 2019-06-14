Жители Константиновки устроили митинги протеста: в части района 3 недели нет воды

Более сорока жителей села Червоное Константиновского района, где с 23 мая отсутствует водоснабжение, вышли на митинг к зданию Константиновского водоканала. Об этом передает «Вчасно».



Село Червоное получает воду из Белокузьминовского водопровода. Его обесточили 23 мая в связи с задолженностью КП «Вода Донбасса» за электроэнергию.



«Лично я плачу за воду, долгов не имею, за чьи долги мне прекратили подачу воду, три недели ее нет, ни разу машина не приезжала, хотя бы технической воды набрать. Люди в такую ​​погоду остались без воды, это ужас, ищут колодца по городу, покупают воду, кто как может выживает», — рассказала одна из участниц акции Валентина Ивановна.



Директора водоканала Аркадия Демченко на рабочем месте не было. Как сообщила его секретарь, Демченко вызвали в Донецкую облгосадминистрацию.



К митингующим вышел главный инженер предприятия Артем Ковалишен. Он заявил, что возобновить подачу воды водоканал не может.



По его словам, подвоз в городе осуществляется по запросам граждан.



«Сегодня мы подвозим воду на шесть улиц по городу, без воды остались тысячи людей, ко всем не доедет, воды к бочкам негде набрать, претензии высказывайте другим руководителям, я ничего не могу сделать», — сказал он.



Участники митинга сообщили, что написали обращение ко всем ветвям власти — от городского головы, председателю Донецкой ОГА и в Кабинет министров.



Днем жители поселка Сантуриновка перекрыли дорогу из Константиновки до Бахмута.



Ранее глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць заявил, что средств на восстановление централизованного водоснабжения части Константиновского района нет ни в районном, ни в областном бюджете.



24 мая в 16 населенных пунктов Донецкой области отсутствует водоснабжение после обесточивания Белокузьминовской и Клебан-Быкской насосных станций. Отключение связано с долгами КП «Вода Донбасса» за электроэнергию. Без воды оказались около 35 тысяч человек.