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Зеленский назначил командующего Нацгвардии и главу Госпогранслужбы

14 июня 2019, 16:13

Зеленский назначил командующего Нацгвардии и главу Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины, освободив его от исполнения обязанностей командующего Нацгвардии и уволив его с должности заместителя командующего НГУ. Соответствующие указы №№404, 405 и 407 от 13 июня, обнародованы на сайте главы государства.

Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Кроме этого, указом №403/2019 Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

Ранее Дейнеко работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины.

 

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госпогранслужба нацгвардия
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