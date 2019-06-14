У Зеленского заявили об инициативе смены формулы «Роттердам+» на «Роттердам-»

Президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы «Роттердам+» на «Роттердам-». Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-», - сказал Герус.



По его словам, документом предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину была изъята из формулы. Также предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля хуже. В таком случае, цена угля, которая учитывается в тарифе, будет ниже. Дисконт будет от 1 до 10% в зависимости от качества угля.



Также законопроект предусматривает отсрочку введения рынка электроэнергии на один год.



Кроме того, он отметил, что данный документ не согласовывался ни с профильным министерством, ни с Кабмином в целом.



Также Герус заявил, что рассчитывает, на то, что правоохранительные органы как можно быстрее расследовали и передали в суд дело по так называемому «Роттердам+» если там есть коррупционные нарушения.