В МИД РФ заявили, что Украина «не подает сигналов» касательно встреч в нормандском формате

В министерстве иностранных дел РФ считают, что с украинской стороны «не поступало сигналов» к проведению таких встреч. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



«Пока речи о подготовке встреч (в нормандском формате) не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало. Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить совместный и честный характер, без скрытых повесток дня и антироссийской риторики», - сказал он.



Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что встреча лидеров стран-участниц в «нормандским формате» по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.