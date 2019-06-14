МИД осудил начало выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает начало выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Подобные действия РФ являются юридически ничтожными, они не имеют никаких правовых последствий и не будут признаваться ни украинской стороной, ни миром», — говорится в ответе МИД на запрос агентства.



В ведомстве отметили, что продолжать добиваться усиления санкционного давления на РФ. В частности, будет продолжена совместная с международными партнерами работа для введения персональных санкций в отношении причастных к процессу "упрощенной паспортизации, а также для расширения международных персональных санкций.



Дипломаты подчеркнули, что начало выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины стало очередным подтверждением грубого нарушения со стороны РФ норм международного права и государственного суверенитета Украины.

Ранее сообщалось, что в пунктах пропуска на границе началась выдача российских паспортов жителям территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР».