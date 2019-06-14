Накануне выборов соратник Медведчука приобрел ZIK и создает свой медиахолдинг

Украинский политик Тарас Козак стал новым владельцем телеканала ZIK. Козак собирается баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».



«14 июня 2019 года украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK — компаний «Мост ТВ» и «ТРК "Новые коммуникации"», — сообщает телеканал «112 Украина».



Таким образом, в медиаактиве Козака отныне находится 3 телеканала: «112 Украина», NewsOne и Zik.



На базе этих телеканалов Козак создает медиахолдинг «Новости». Генпродюссером холдинга назначен Алексей Семенов, ранее ушедший с телеканала «Прямой», который называют инструментом влияния Петра Порошенко.



Козак занимает 10-й номер в списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Главой политсовета партии является кум президента РФ Виктор Медведчук. Ранее Козак был заместителем Медведчука в организации «Центр Правового Государства».