В Кривом Роге разгромили офис ячейки «Оппозиционной платформы — За жизнь»

Источник: Сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

В Кривом Роге неизвестные разгромили офис местной ячейки партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В пресс-службе партии заявили, что нападающих было около 20 человек, инцидент произошел 14 июня.



«Злоумышленники избили сотрудников и разрисовали стены оскорбительными надписями. В результате жестокого избиения сотрудники офиса с синяками и ссадинами доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки», — сказано в сообщении.



В офисе также разбита вся оргтехника. На месте работают сотрудники полиции.



Как утверждают в партии, нападавшие были в масках с символикой «Национального корпуса» и «Азова».



Лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» являются нардепы Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Главой политсовета выступает кум президента РФ Виктор Медведчук.



