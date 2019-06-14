Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день

14 июня 2019, 22:00

Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 14 июня.

Права человека

Human Rights Watch призывает Украину упростить процедуру выплат пенсий жителям неподконтрольных районов Донбасса. 

Общество

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали экс-главу «ЦИК ДНР» Романа Лягина, который организовал «референдум» в поддержку «ДНР» в мае 2014 года.

В двух временных пунктах на украинско-российской границе началась выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. 

Политика

Министерство иностранных дел Украины осудило начало выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Ведомство продолжит добиваться усиления санкционного давления на РФ.

Руководство ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям Донбасса в ближайшие несколько недель, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

В МИД России заявили, что с украинской стороны «не поступало сигналов» к проведению встреч в «нормандском формате».

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:00
Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день
13:40
ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
22:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:01
В шахтах на неподконтрольной территории пострадали трое горняков
08:54
ОБСЕ обнаружила российский комплекс радиоэлектронной борьбы под Донецком
22:22
Готовность России к переговорам и станция наземной разведки на Донбассе. Главное за день
17:28
«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы по обвинению в «госизмене»
13:03
В Луганске произошел пожар на заводе
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
все новости
23:08
В трех городах Донетчины сокращена подача воды из-за прорыва спустя сутки после ремонта
22:00
Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день
20:34
В Кривом Роге разгромили офис ячейки «Оппозиционной платформы — За жизнь»
20:05
Двух бизнесменов оштрафовали за махинации в тендерах от Торецкой ВГА
19:12
Апелляцию на приговор сотруднице «МГБ ДНР» не смогли рассмотреть в четвертый раз
18:20
Накануне выборов соратник Медведчука приобрел ZIK и создает свой медиахолдинг
17:35
Мингарелли: В ЕС обсудят начало выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
16:54
В МИД РФ заявили, что Украина «не подает сигналов» касательно встреч в нормандском формате
16:50
МИД осудил начало выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
16:35
У Зеленского заявили об инициативе смены формулы «Роттердам+» на «Роттердам-»
16:13
Зеленский назначил командующего Нацгвардии и главу Госпогранслужбы
15:25
Жители Константиновки устроили митинги протеста: в части района 3 недели нет воды
15:15
На Луганщине одной из организаторов «референдума» дали пять лет условно
14:58
СМИ: РФ пыталась повлиять на выборы в Европарламент
14:11
Для более половины украинцев война на Донбассе — наиважнейшая проблема
все новости
ВИДЕО
Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу
11 июня, 20:57
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
11 июня, 10:05
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
10 июня, 23:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция