Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 14 июня.

Права человека



Human Rights Watch призывает Украину упростить процедуру выплат пенсий жителям неподконтрольных районов Донбасса.



Общество



Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали экс-главу «ЦИК ДНР» Романа Лягина, который организовал «референдум» в поддержку «ДНР» в мае 2014 года.



В двух временных пунктах на украинско-российской границе началась выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.



Политика



Министерство иностранных дел Украины осудило начало выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Ведомство продолжит добиваться усиления санкционного давления на РФ.



Руководство ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям Донбасса в ближайшие несколько недель, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.



В МИД России заявили, что с украинской стороны «не поступало сигналов» к проведению встреч в «нормандском формате».



Подписывайтесь на рассылку: