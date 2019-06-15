Боевики 24 раза открывали огонь: ранен 1 военный

В пятницу, 14 июня, в результате обстрелов на Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь, используя запрещенные минометы, артиллерию, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Наибольшее количество обстрелов пришлось на позиции ООС вблизи Марьинки. Боевики также открывали огонь вблизи Павлополя, Красногоровки, Гнутово, Водяного Лебединского, Пищевика, Тарамчука, Широкино, Пивденного, Попасной, Новгородского, Золотого-4 и Станицы Луганской.

