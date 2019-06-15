«ЛНР» задержала свою «уполномоченную» по гуманитарным поставкам

Группировка «ЛНР» арестовала главу одной из общественных организаций, действующей на неподконтрольной Украине части Луганской области. Об этом заявили в «МВД ЛНР».



Согласно сообщению, задержанная — женщина 1970 года рождения — возглавляла одну из организаций с 2015 года и являлась «уполномоченным представителем интересов ЛНР по сбору средств и поставкам гуманитарной помощи».



Ее обвиняют в получении взятки в размере 350 тысячи рублей. За эти средства, утверждают в группировке, женщина предлагала местным предпринимателям членство в организации и участие в конференциях на территории РФ с целью налаживания контактов для развития бизнеса.



«За оговоренную сумму выдавался членский билет, который по словам задержанной, предоставлял некие гарантии неприкосновенности. Также было обещано официальное трудоустройство, которое якобы давало возможность участвовать в конференциях РФ», — заявили в «ЛНР».



Сейчас подозреваемая арестована.