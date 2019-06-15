Волкер: Мир на Донбассе возможен после вывода российских войск

Мир на востоке Украины начнется после вывода российских войск, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.



«Пять лет назад в эти дни украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор был мирным (за исключением случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса заключается в том, что мир наступает тогда, когда уходят российские войска», — написал он в Twitter.



14 — 15 июня Мариуполь отмечает день освобождения от боевиков группировки «ДНР».



В день пятой годовщины, 15 июня, город посетит президент Владимир Зеленский.





