Школу в Михайловке вновь обстреляли

Школа в неподконтрольном властям Золотом-5 (Михайловке) Луганской области в очередной раз подверглась обстрелу из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



13 июня наблюдатели видели повреждения окон и стен на втором и третьем этажах школы.



Директор школы сообщила, что повреждения возникли ночью 13 июня.

Школа в Михайловке продолжает функционировать, несмотря на обстрелы.



С начала года здание школы уже было повреждено огнем из стрелкового оружия 17 января, 11 марта и 9 апреля.



Ближайшие позиции боевиков «ЛНР» расположены на расстоянии около 700 метров от школы.