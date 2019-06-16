Жилые кварталы трех населенных пунктов под контролем «Л-ДНР» пострадали от обстрелов

СММ ОБСЕ зафиксировала повреждения в подконтрольных боевикам Докучаевске и Ясном Донецкой области, а также в Золотом-5 (Михайловке) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



13 июня наблюдатели посетили Михайловку, где обнаружили пулю, застрявшую в крыше одноэтажного магазина на улице Первомайской. Кроме этого, в поселке вновь пострадала от обстрелов из стрелкового оружия местная школа.



В подконтрольном «ДНР» Докучаевске из-за обстрела образовалась пробоина в крыше одноэтажного дома ул. Тельмана, 19.



«Определить, возникли ли повреждения недавно, а также тип примененного оружия и направление огня, не удалось. Жительница дома (60–69 лет) сообщила членам патруля Миссии, что ночью 13 июня она услышала шум из крыши, а позже тем утром обнаружила эту пробоину», — говорится в отчете.



Последний раз повреждения дома на этой улице фиксировались 11 мая.



В тот же день патруль СММ посетил неподконтрольный властям населенный пункт Ясное в 30-ти километрах от Донецка.



На ул. Валовой, 9, наблюдатели видели свежую заполненную грунтом воронку в трех метрах от двухэтажного жилого дома и около 30 пробоин от осколков и камней на стене этого дома.



Наблюдатели также зафиксировали повреждения в двух квартирах этого дома.



Жительница одной из квартир (60–69 лет) сообщила, что вечером 9 июня она со своей семилетней внучкой была около дома, когда услышала взрывы, и они побежали прятаться в подвал.