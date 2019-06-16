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Срыв перемирия под Станицей и первые паспорта РФ на Донбассе. Главные новости недели

16 июня 2019, 22:00

Срыв перемирия под Станицей и первые паспорта РФ на Донбассе. Главные новости недели

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 10 - 16 июня.

Урегулирование конфликта на Донбассе

В районе Станицы Луганской не состоялось разведение военных сил и средствзапланированное на 10 июня. Причина — продолжающиеся обстрелы в этом районе.

В двух временных пунктах на украинско-российской границе началась выдача российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Данные действия РФ осудило Министерство иностранных дел Украины. Ведомство продолжит добиваться усиления санкционного давления на Москву.

Руководство ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям Донбасса в ближайшие несколько недель, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова включаться в переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в любых форматах. В свою очередь, заместитель Лаврова Григорий Карасин сообщил, что с украинской стороны «не поступало сигналов» к проведению встреч в «нормандском формате».

Права человека

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала более 500 случаев жестокого обращения и применения пыток по обе стороны линии соприкосновения с начала конфликта на Донбассе.

Суд группировки «ЛНР» приговорил жителя подконтрольного боевикам Алчевска Эдуарда Алояна к 12 годам тюрьмы по обвинению в «государственной измене». 

Боевые действия

С 10 по 16 июня в результате боевых действий семеро военных получили ранения и один — боевую травму.

С начала 2019 года ООН зафиксировала 70 жертв среди гражданских лиц, в частности 12 погибли в результате военных действий, еще 58 были ранены.

С начала вооруженного конфликта погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1528 получили ранениясообщили Министерстве по делам оккупированных территорий.

В результате взрыва 10 июня возле подконтрольного боевикам «ДНР» села Веселое семилетняя девочка получила ранения.

Беспилотник СММ ОБСЕ «увидел» современную российскую переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1» вблизи подконтрольного «ЛНР» Первомайска и российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Торн» возле жилого дома в подконтрольной «ДНР» Новогригорьевке.

Общество

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали экс-главу «ЦИК ДНР» Романа Лягина, который организовывал«референдум» в поддержку «ДНР» в мае 2014 года. О том, кто такой Лягин, читайте в материале «Новостей Донбасса».

По данным ООН, с 16 февраля до 15 мая по меньшей мере восемь мужчин и одна женщина скончались на контрольных пунктах въезда-выезда.

Международный комитет Красного Креста направил строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных общим весом 294,75 тонны в неподконтрольные властям районы Донбасса.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Первый визит Президента в Донецкую область: Как Зеленского встречали в Мариуполе // Новые старые лица. Кто эти люди, которым Зеленский доверил мир в Украине // Куда направит Украину дорожная карта от Зеленского по Минску? // Вернет ли «ДНР» шахты и заводы Донбасса украинским владельцам в обмен на снятие торговой блокады? // К каким манипуляциям прибегают СМИ в Донецке рассказывая о Минских договоренностях.

«Нині вже»: Генерал Назаров получил семь лет тюрьмы, но в тюрьму так и не попал. Чем он занимается сейчас в Генштабе Вооруженных сил? // Кремль начал выдавать паспорта жителям оккупированного Донбасса. Насколько это массово и какими будут действия украинской власти? 

«Донбасс Реалии»: Азов, Иловайск, реформы в украинской армии. Эксклюзивное интервью главы Генштаба // Как Россия организует провокации на Донбассе? // Кому не дают паспорт в Украине? // Батальон «Брянка-СССР» и реалии группировки «ЛНР».

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