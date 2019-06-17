Президент ФРГ заявил о невозможности вести дела с Россией по-старому

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о невозможности вести дела с Россией по-старому Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде. Об этом он сообщил в Финляндии в воскресенье, 16 июня, сообщает Deutsche Welle.



«Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались», - добавил он.



По его словам, обе стороны в настоящее время испытывают «глубокое разочарование».



«Продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также аннексия украинского полуострова Крым оказывают значительное влияние на отношения Европы и России. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме"», - подчеркнул он.



По мнению Штайнмайера, недопустимо молча одобрять, что пространство для свободы выражения мнений российского гражданского общества все больше сужается.



«Недавнее задержание и дальнейшее освобождение корреспондента интернет-издания Медуза Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность», - отметил он.



«Наши собственные способности по изменению России ограничены», - сказал президент Германии.



Он считает, что Европе следует в большей степени осознавать это «в интересах более функционального партнерства».