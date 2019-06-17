На Луганщине из-за непогоды обесточены два населенных пункта, повреждены крыши в 14 домах

В результате осложнения погодных условий в Луганской области обесточены два населенных пункта, повреждены крыши в 14 домах. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.



16 июня в Сватово повреждена крыша в школе № 8 на площади 1 тыс. 500 кв. м и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.



Как сообщили в ООО «Луганское энергетическое объединение», непогода оставила без электроэнергии более 800 потребителей в Сватовском, Старобельском и Беловодском районах.



«По состоянию на 19-00 [16 июня] обесточены 48 ТП, 1 населенный пункт полностью, 5 частично. Без света остаются 882 абонента», - говорится в сообщении.



Отмечается, что к ликвидации последствий непогоды привлечены бригады электрических сетей «ЛЭО» и спецтехники.