Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

Фото: Twitter / Администрация президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В соответствии с программой, по прибытии глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов «Станция Ф».



Во второй половине понедельника состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой Еленой французской стороной.



Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. В 16.30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.



Как ожидается, Зеленский также посетит Сенат Франции



Вечером понедельника глава украинского государства вылетит в Германию.



Ранее сообщалось, что Зеленский после Франции 18 июня посетит с официальным визитом Германию.



Помимо канцлера Ангелы Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: Twitter / STATION F