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Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

17 июня 2019, 13:14

Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

Фото: Twitter / Администрация президента Фото: Twitter / Администрация президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В соответствии с программой, по прибытии глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов «Станция Ф».

Во второй половине понедельника состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой Еленой французской стороной.

Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. В 16.30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Как ожидается, Зеленский также посетит Сенат Франции

Вечером понедельника глава украинского государства вылетит в Германию.

Ранее сообщалось, что Зеленский после Франции 18 июня посетит с официальным визитом Германию.

Помимо канцлера Ангелы Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: Twitter / STATION F

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