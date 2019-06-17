Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В соответствии с программой, по прибытии глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов «Станция Ф».
Во второй половине понедельника состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой Еленой французской стороной.
Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. В 16.30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.
Как ожидается, Зеленский также посетит Сенат Франции
Вечером понедельника глава украинского государства вылетит в Германию.
Ранее сообщалось, что Зеленский после Франции 18 июня посетит с официальным визитом Германию.
Помимо канцлера Ангелы Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ласкаво просимо до Парижу Пане Президенте @ZelenskyyUa ! @APUkraine pic.twitter.com/B2Yu5R4hNa— Isabelle Dumont (@isabelledumont) June 17, 2019