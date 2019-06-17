Германия готова содействовать мирному процессу в Украине не только в формате саммитов

Берлин подтвердил желание работать для урегулирования ситуации в Украине на разных уровнях, не только на уровне лидеров «нормандского формата». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы всегда были готовы действовать на основе минских договоренностей, для этого есть не только возможность встречи глав государств и правительств», - сказал Зайберт.



Представитель правительства сказал, что одним из таких уровней являются, например, рабочие встречи на уровне МИД.



«Мы готовы к этой работе и считаем "Минск" и далее единственным пунктом, на который все могут опираться, чтобы улучшить ситуацию в восточной Украине», - указал Зайберт.