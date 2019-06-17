В течение мая на Донбассе погибли восемь военных

В мае погибли восемь украинских военных. Об этом говорится в ответе на запрос «Радио Свобода», который подготовил начальник штаба ООС, первый заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Игорь Танцюра.



«Количество раненых и погибших украинских военных за май 2019 года - 42 раненых и травмированных в результате боевых действий, 19 - боевые травмы и 8 погибших», - говорится в сообщении.



В то же время, не уточняется, идет ли речь об общем числе погибших, в том числе с учетом умерших позже от ранений, или только о погибших непосредственно на поле боя или сразу после обстрелов.



Также не уточняется, идет ли речь о потерях всех украинских силовых структур, или только Вооруженных сил.