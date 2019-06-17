Еврокомиссия и ФРГ подтвердили позиции по транзиту газа РФ через Украину

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович и министр экономики Германии Петер Альтмайер подтвердили позиции по вопросу транспортировки газа через Украину. Об этом сообщает «ИНтерфакс-Украина» со ссылкой на Минэкономики ФРГ.



«Транзит газа через Украину должен продолжаться и быть обеспечен после 2019 года. Я очень рад, что вице-председатель ЕК Шефчович привержен продолжению трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией», — заявил Альтмайер.



Встреча Альтмайера и Шефчовича прошла накануне первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.



Тем временем замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль сообщила, что Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне неуверенности в перспективах заключения нового транзитного договора с РФ до истечения срока действия текущей сделки.



«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах», — сказал Зеркаль.



Более трети потребляемого ЕС газа поступает из РФ, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам советских времен.