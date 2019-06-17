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Зеленский: Украина не готова к диалогу с сепаратистами

17 июня 2019, 19:32

Зеленский: Украина не готова к диалогу с сепаратистами

Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате, куда входят делегации Киева, Москвы, ОБСЕ и неофициально участвуют представители группировок «Л-ДНР». Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский отреагировал на прозвучавшие слова своего французского коллеги о «переговорах с сепаратистами».

«Мне кажется, что сейчас есть небольшая ошибка. Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Именно так, потому что я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать в минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал», — заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после их встречи в понедельник в Париже.

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