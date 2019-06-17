Зеленский анонсировал подготовку к переговорам в «нормандском формате»

Внешнеполитические советники лидеров Франции, Германии, Украины и РФ проведут встречу для обсуждения подготовки к переговорам в «нормандском формате». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



На брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном после их встречи в Париже 17 июня Зеленский сообщил, что они пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата».



«Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом», — сказал он.



В свою очередь, Эммануэль Макрон отметил, что Франция готова провести встречу, «когда наступит время» : «Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства».

30 мая президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Собеседники обсудили способы ускорить реализацию Минских соглашений.



В Администрации президента по итогу встречи заявили о наличии «креативных идей» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ).



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что лидеры «нормандского формата» могут провести встречу в середине июля.