Франция хочет избежать выхода РФ из Совета Европы

Ограничение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы нельзя рассматривать как санкции за агрессию против Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает "Интерфакс-Украина"ю



В частности, Макрон заявил о намерении избежать полного выхода РФ из Совета Европы.



«Есть вопрос санкций относительно России. И здесь Франция придерживается своей линии, чтобы эти санкции продлевать, пока не будут выполнены условия. Но что касается принадлежности к Совету Европы, это не должно рассматриваться как санкции. Потому что он этих санкций страдает не Российское государство, а граждане России», — сказал он.



Он отметил, что участие России в Совете Европы позволяет гражданам этой страны подавать иски против РФ при нарушении их прав.



«Если Россия выйдет, будет исключена из Совета Европы, это будет невозможно. Именно потому с председательствованием Финляндии (в Совете Европы — ИФ) мы начали процесс консультаций, чтобы вернуть в полной мере Россию, чтобы она могла, во-первых, платить взносы, при этом не действовать в качестве активного члена», — сказал президент Франции.



«Речь идет о нормализации. Мы хотим избежать полного исключения, полного выхода России из Совета Европы, потому что считаем, что это будет вредить интересам граждан России, прежде всего», — резюмировал Макрон.

3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в котором предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в сессии в июне.



Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ.

