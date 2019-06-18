Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украину направили нового поверенного в делах США

18 июня 2019, 10:46

В Украину направили нового поверенного в делах США

Посол Уильям Тейлор стал временным поверенным в делах США в Украине. Об этом сообщается на странице посольства в Киеве в Facebook.

«Я с нетерпением ожидаю руководства командой посольства США в установлении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими должностными лицами и политическими силами, а также в поддержании наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом», - отметил Тейлор.

Он заверил, что США по-прежнему глубоко привержены успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, а также продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тейлор был послом США в Украине в 2006-2009 годах, занимал должность специального координатора Государственного департамента по переходному периоду на Ближнем Востоке и др. До недавнего времени - исполнительный вице-президент в Институте мира в США.

Кристина Квин, которая недавно руководила посольством как временный поверенный вернется к своей работе на посту заместителя главы миссии, сообщили в посольстве.

ТЕМЫ

Люди
Уильям Тейлор
Прочее
США-Украина
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в Донецке и в Золотом-5
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:32
Зеленский: Украина не готова к диалогу с сепаратистами
22:00
Срыв перемирия под Станицей и первые паспорта РФ на Донбассе. Главные новости недели
17:31
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
14:00
ОБСЕ увидела выгрузку на складе «ЛНР» возле границы с РФ
12:14
Жилые кварталы трех населенных пунктов под контролем «Л-ДНР» пострадали от обстрелов
09:48
Школу в Михайловке вновь обстреляли
17:33
«ДНР»: В Горловке при взрыве погиб мужчина
11:06
«ЛНР» задержала свою «уполномоченную» по гуманитарным поставкам
22:00
Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день
13:40
ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
все новости
13:55
Зеленский заявил о целесообразности обмена даже небольшого числа удерживаемых
13:45
Опрос: В Раду проходят 5 партий, лидирует «Слуга народа»
13:30
Место голосования перед выборами в Раду изменили около 10 тысяч человек
13:12
Зеленский: Мы не можем ждать реализации «Минска» еще 5 лет
12:45
Песков уверен, что Путин начнет встречу с Зеленским «с правильных фраз»
11:55
В МИД анонсировали подозрения четырем причастным к крушению МН17
11:27
В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в Донецке и в Золотом-5
11:07
В Константиновке восстановлено водоснабжение
10:46
В Украину направили нового поверенного в делах США
10:16
Зеленский озвучил вступительное слово для первой встречи с Путиным
09:34
Украина сообщила о подозрении в наемничестве трем итальянцам
09:03
Один украинский военный получили ранения на Донбассе за минувшие сутки
23:04
Совет ЕС: Непризнание аннексии Крыма — фундамент в сотрудничестве по Черноморскому региону
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:33
Франция хочет избежать выхода РФ из Совета Европы
все новости
ВИДЕО
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
16 июня, 17:31
Молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу
15 июня, 21:00
Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►
15 июня, 20:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция