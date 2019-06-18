В Украину направили нового поверенного в делах США

Посол Уильям Тейлор стал временным поверенным в делах США в Украине. Об этом сообщается на странице посольства в Киеве в Facebook.



«Я с нетерпением ожидаю руководства командой посольства США в установлении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими должностными лицами и политическими силами, а также в поддержании наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом», - отметил Тейлор.



Он заверил, что США по-прежнему глубоко привержены успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, а также продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.



Тейлор был послом США в Украине в 2006-2009 годах, занимал должность специального координатора Государственного департамента по переходному периоду на Ближнем Востоке и др. До недавнего времени - исполнительный вице-президент в Институте мира в США.



Кристина Квин, которая недавно руководила посольством как временный поверенный вернется к своей работе на посту заместителя главы миссии, сообщили в посольстве.