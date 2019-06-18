В Константиновке восстановлено водоснабжение

В Константиновке Донецкой области восстановлено центральное водоснабжение по второму донецкому водопроводу. Об этом сообщили в КП «Вода Донбасса».



В компании отмечают, что вода поступит потребителям после заполнения городских резервуаров и разводящих сетей.



«Из-за длительного отсутствия воды в городе наблюдается повышенный водоразбор, что усложняет регулировку гидравлической системы. При стабилизации потребления воды водоснабжение районов города восстановится полностью», — говорится в сообщении от 17 июня.



Вода по второму донецкому водопроводу не подавалась с 13 июня из-за прорыва.

В то же время, на протяжении почти месяца без водоснабжения по-прежнему остается часть Константиновского района.



24 мая в 16 населенных пунктов Донецкой области отсутствует водоснабжение после обесточивания Белокузьминовской и Клебан-Быкской насосных станций. Отключение связано с долгами КП «Вода Донбасса» за электроэнергию. Без воды оказались около 35 тысяч человек.



Ранее глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць заявил, что средств на восстановление централизованного водоснабжения части Константиновского района нет ни в районном, ни в областном бюджете.





