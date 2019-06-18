В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в Донецке и в Золотом-5

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения жилого дома в Донецке и в Золотом-5 (Михайловка) в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете миссии.



«14 июня в стене и деревянных оконных рамах одноэтажного дома на ул. Ананченко, 7, в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города) наблюдатели видели около 20 пробоин диаметром от 2 до 20 мм, которые были оценены как свежие. Одно окно было разбито, по периметру рамы виднелись стеклянные осколки. Все повреждения находились с восточной стороны дома», - говорится в отчете.



Также наблюдатели видели разбитое окно в летней кухне примерно в 5 м от дома и дерево со сломанными ветками (по оценке, в него попал снаряд).



Жительница дома сообщила патрулю Миссии, что сосед позвонил ей на работу и рассказал о взрыве, произошедшем рано утром 14 июня.



По оценке СММ, повреждения возникли в результате попадания снаряда, выпущенного с северо-западного направления из автоматического гранатомета.



В подконтрольном группировке «ЛНР» Золотом-5 (Михайловка) наблюдатели видели 2 пробоины диаметром в окне дома на ул. Войкова, 2.



По оценке СММ, повреждения возникли в результате огня из крупнокалиберного пулемета.



Женщина, проживающая в доме, рассказала СММ, что 13 июня слышала стрельбу.