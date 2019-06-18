В МИД анонсировали подозрения четырем причастным к крушению МН17

Завтра, 19 июня, будут объявлены имена первых четырех подозреваемых в крушении малайзийского «Боинга» рейса МН 17 в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Об этом сообщила заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Интерфакс-Украина».



«Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными... Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены», — сказала Зеркаль.



На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, «без разрешения руководства нельзя».



Замминистра уточнила, что «уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность».



Она сообщила, что помимо обнародования имен подозреваемых Совместной следственной группой, будет также презентация международной группы исследователей Bellingkat.



«Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования», — добавила Зеркаль.



Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются «в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству».



«Они провели с ними уже один раунд консультаций, и теперь они двигаются ко второму раунду консультаций, чтобы привлечь Россию к ответственности, как государство», — рассказала замглавы МИД Украины.



Совместная следственная группа намерена 19 июня обнародовать новые данные в связи с расследованием гибели «Боинга 777».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



Минобороны России утверждает, что «Бук» принадлежал Украине. В Киеве российские заявления назвали неправдивыми.