Песков уверен, что Путин начнет встречу с Зеленским «с правильных фраз»

В Кремле видели высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что он при возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз», - отметил он.



Ранее сообщалось, что Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил, что начнет возможную встречу с Путиным с того, что Донбасс и Крым относятся к Украине.



Комментируя это сообщение, Песков заметил, что ситуация с принадлежностью Донбасса нужно обсуждать с жителями этого региона.



«Что касается Донбасса, то, наверно, надо это говорить не Путину, а жителям Донбасса. Они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и особо говорить нечего», - сказал Песков.