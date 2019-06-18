Зеленский заявил о целесообразности обмена даже небольшого числа удерживаемых

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле заявил, что обмен даже 10 или 15 удерживаемыми мог бы свидетельствовать об обоюдном желании сторон начать процесс деэскалации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

«И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет», - подчеркнул Владимир Зеленский.

23 мая экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук сообщил, что российская сторона заявила об установлении местонахождения лишь 27 человек из списка 107 лиц, поданного Украиной в рамках инициативы обмена заложниками «всех на всех».