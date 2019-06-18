Названа дата встречи советников лидеров стран «нормандского формата»

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет в июле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель.



«По вопросу возвращения к "нормандскому формату", по вопросу сроков этой встречи… Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая запланирована уже в июле», - сказал украинский президент.



Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель добавила, что Германия и Франция готовы к такой встрече.



«12 июля будет встреча советников в минском формате», - сказала Меркель.



Также Канцлер Германии приветствовала возобновление работы «нормандского формата» в рамках Минского процесса.



«Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате"», - сказала Меркель на брифинге во вторник в Берлине.