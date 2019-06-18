В ЦИК заявили, что Ефремов не может быть включен в список «Оппоблока»

Закон «О выборах народных депутатов Украины» позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко, комментируя заявление партии «Оппозиционный блок» о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который третий год находится под арестом, передает УНН.



Таким образом, по словам Радченко, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону «О выборах народных депутатов Украины».



В пятницу об этом в эфире одного из телеканалов народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев сказал, что «Оппозиционный блок» внесет Александра Ефремова в избирательный список партии.



«Исключительный порядок выдвижения народных депутатов Украины предусмотрен законом "О выборах народных депутатов Украины". Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды. Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде», – сказал Радченко.



Таким образом, в случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.