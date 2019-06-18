Зеленский и Штайнмайер обсудили работу «нормандского формата»

Во время визита в Берлин президент Владимир Зеленский встретился со своим немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.



Отмечается, что президенты обсудили возможность функционирования «нормандского формата» и освобождение украинских моряков, задержанных ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



«Для Франк-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось», — заявил Зеленский.



Сегодня Зеленский находится с рабочим визитом в Берлине. На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он сообщил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет в июле.



В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Франция и Германия.



В 2015 году, будучи министром иностранных дел Германии, Франк-Вальтера Штайнмайер предложил свой вариант урегулирования конфликта на Донбассе. Ее алгоритм предусматривает параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности.

